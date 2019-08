Prefeitura inicia obra de requalificação do Curuzu nesta terça-feira (06)

A Prefeitura de Salvador começará nesta terça-feira (6) as obras de requalificação da Rua do Curuzu. O evento de lançamento da obra, que terá investimento de R$ 6,8 milhõs, acontecerá na própria Rua do Curuzu, nesta terça (6), às 9h30, em frente à unidade de saúde Mãe Hilda, e terá a presença do prefeito ACM Neto.

Além de promover a colocação de piso intertravado, ordenamento do estacionamento, implantação de novo mobiliário urbano, nova iluminação em LED e fiação subterrânea, o projeto também envolve a colocação de pórticos de acesso e identificação do Curuzu e de monumento em homenagem a um dos fundadores do bloco afro Ilê Aiyê, tradicional da região. O trecho a ser requalificado tem 1,1km.

As obras têm previsão de duração de nove meses, e serão executadas pela empresa CBS Construtora Baiana de Saneamento, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). O projeto de requalificação foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).