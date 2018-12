Prefeitura inicia reconstrução e ampliação de escola em Boa Vista do Lobato

Desde o último dia 30, os 90 alunos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Angelina Rocha de Assis, no bairro de Boa Vista do Lobato, tiveram que ser transferidos para um prédio do mesmo bairro. O motivo da transferência das crianças, com idades entre 2 e 4 anos, é a demolição da unidade de ensino, que começou a ser reconstruída nesta quarta-feira (19).

A escola, localizada na Rua João Rodrigues Mendes, também tem previsão de ampliação do número de vagas. Se antes a unidade tinha fila de espera, diante das 90 matrículas disponíveis, depois da obra concluída isso deve acabar. Serão 300 alunos, acabando assim, segundo a diretora do espaço, Priscila Figueiredo, com a preocupação dos pais em não ter onde matricular seus pequenos.

"É um espaço grande, mas com uma capacidade reduzida para as crianças, necessitando de ampliação há muito tempo. Tínhamos uma demanda, porém, não havia salas", conta a diretora.

A unidade de ensino, que foi municipalizada em 2008, passou por uma reforma em 2013, mas o projeto não contemplou a construção de novas salas. A reconstrução dessa vez contará com o investimento de R$ 3,3 milhões, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo a prefeitura, o Ministério da Educação investirá em Salvador o total de R$ 96 milhões para a demolição e reconstrução de outras 16 escolas municipais. Essa foi a quarta a ser demolida.

Na manhã desta quarta, o prefeito ACM Neto esteve na unidade de ensino para assinar uma ordem de serviço que autorizou que um trator estacionado ali em frente desse início a demolição do prédio.

Unidade terá capacidade mais que triplicada (Foto: Mauro Akiin Nassor/CORREIO) Diretora do CMEI, Priscila Figueiredo aprovou projeto de reconstrução (Foto: Mauro Akiin Nassor/CORREIO) Prefeito assinou ordem de serviço no local (Foto: Mauro Akiin Nassor/CORREIO)

Entrega

O prazo de entrega da obra é de um ano e, até lá, as aulas devem continuar acontecendo em um prédio de dois andares alugado pela gestão municipal na Rua Cabritolândia. O espaço já foi utilizado outras vezes por unidades de ensino do bairro que precisaram passar por reforma.

A dona de casa Michele Amorim, 33 anos, mãe da pequena aluna Ana Beatriz, 3, já teve acesso ao projeto de ampliação. Para ela, depois de pronto, o centro municipal deve trazer mais conforto a sua filha, melhorando ainda mais seu desempenho educacional.

"Já era um prédio e uma escola que ajudava na educação dela. Mas, depois de reconstruída, acredito que deve melhorar mais ainda. Vi o projeto e acho que os meninos vão ficar maravilhados com o novo prédio", comentou.

A cuidadora de idosos Patrícia Santana, 34, disse que enfrentou dificuldades na hora de matricular o filho Lorran, 4. Para ela, a ampliação de vagas será um alívio para outras mães. "Vai melhorar muito", resumiu.

De acordo com o prefeito, as 16 escolas escolhidas para ser demolidas e reconstruídas apresentavam precariedades nas suas estruturas. "Prontas, oferecerão o melhor conforto para as nossas crianças. Isso mostra o nosso compromisso absoluto de colocar a educação como prioridade", declarou.

"Vamos estar ampliando de forma significativa o número de vagas. De 90 para 300 vagas. Isso mostra o compromisso do prefeito em ampliar a quantidade de vagas sem perder o olho na qualidade da educação", emendou Bruno Barral, secretário municipal de Educação.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.