Prefeitura intensifica ações de combate ao Aedes em bairros de Salvador

Os agentes de endemia da prefeitura de Salvador seguem intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti em toda cidade, sobretudo, nos bairros prioritários. Neste sábado (11), equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em parceria com profissionais da Limpurb realizaram mutirões de limpeza no Bairro da Paz, Caminho das Árvores, além das localidades de Periperi, Congo e Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

Durante a mobilização, foram feitas a limpeza de canais, terrenos baldios e recolhimento de materiais inservíveis nas comunidades. Agentes de combate às endemias também intensificaram a aplicação de larvicidas nos criadouros identificados e o bloqueio espacial com a borrifação de inseticida.

“Mesmo durante o feriado, a Prefeitura de Salvador segue com as operações de controle do mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya em vários pontos da cidade. Nosso objetivo é conseguir eliminar a maior quantidade possível de potenciais criadouros, bem como, utilizar o tratamento químico tanto dos focos identificados em água parada quanto do inseto já adulto com a borrifação do inseticida”, destacou Isolina Miguez, coordenadora das Ações de Controle do Aedes.

Neste domingo (12), a partir das 8 horas, técnicos do CCZ percorrerão as ruas do bairro da Liberdade com a aplicação do bloqueio espacial, conhecido como fumacê.