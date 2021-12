Prefeitura intensifica imunização da população da Ilha de Maré

O sol ainda aparecia tímido quando as equipes de imunização da Prefeitura de Salvador se preparavam para uma importante missão nesta quarta-feira (29): vacinar os moradores das comunidades de Bananeiras e Martelo, na ilha de Maré. Após a retirada das doses no Complexo Municipal de Vigilância à Saúde, na Avenida Vasco da Gama, os vacinadores enfrentaram quase uma hora dentro do carro até o terminal marítimo de Aratu.

A partir daí, foram mais 30 minutos de travessia com lancha rápida e mais outros 10 minutos de remadas numa canoa para chegar até a ilha. As doses do imunizante contra gripe e Covid-19 já estavam sendo esperadas com muita expectativa nas localidades. Dona Maísa Soares, 53 anos, foi a primeira da fila. A dona de casa que recebeu a dose de reforço contra o coronavírus.

“É muito importante todos se protegerem. Cheguei cedo para garantir minha dose. Se cada um fizer sua parte, a gente vai conseguir vencer essa doença”, destacou dona Maísa. No total, cerca de mil pessoas são esperadas para imunização nas duas comunidades. A imunização da população das ilhas vinculadas à capital baiana tem sido prioridade da Secretaria Municipal da Saúde.

“Tanto no início da estratégia contra o coronavírus quanto da influenza na cidade, priorizamos a imunização da população ribeirinha das ilhas. É uma forma de manter a proteção desse público e minimizar os riscos de disseminação viral nessas localidades”, afirmou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.