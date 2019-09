Prefeitura irá investir R$ 40 milhões para recuperar ruas e avenidas de Salvador

Cerca de R$ 40 milhões serão investidos pela Prefeitura de Salvador para recuperação asfáltica nas principais vias de tráfego da cidade. As obras começarão após o período de chuvas na cidade, quando possível fazer esse tipo de requalificação com mais segurança. As intervenções começam pela Avenida Barros Reis.

O anúncio foi feito neste sábado (28) pelo prefeito ACM Neto enquanto visitava a região da Fazenda Grande do Retiro.

"Superado esse período das chuvas, vamos começar esse programa de recapeamento nas principais bases de tráfego da cidade. Isso mostra que fazemos esse trabalho de infraestrutura, para cuidar da cidade, de forma permanente. Por isso, estamos sempre presentes nas ruas, nos bairros de Salvador, para ver de perto os problemas e entregar soluções, além de conversar com as pessoas e ouvir as demandas delas", disse o prefeito.

A visita a Fazenda Grande do Retiro foi parte do projeto "Tô na Área". Além de ACM Neto, também estiveram no local o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, e do secretário de Articulação Comunitária e das Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, responsável por conduzir o projeto que visa levar serviços e ações concretas para as localidades da capital baiana nos finais de semana. Somente na região da Fazenda Grande do Retiro, foram no total 97 ações apenas neste sábado.

Entre essas ações, ACM Neto, que conversou com moradores da área, participou da entrega de duas geomantas em encostas consideradas de risco, localizadas na Rua do Calafate e na Travessa Libertadores. Além disso, durante toda a manhã e parte da tarde foram realizadas na região operação tapa-buraco, desobstrução de bueiros, pintura de meio-feio, reforma de escadarias, poda de árvores, substituição de lâmpadas e serviços através da Prefeitura-Bairro Itinerante.

"Esse projeto aproxima a Prefeitura das localidades mais pobres da cidade. Levamos ações concretas e serviços. Durante a semana, levantamos as demandas e o que será feito e anunciado. E, nos finais de semana, chegamos para deixar o bairro um brinco. Por isso Salvador virou um canteiro de obras, graças às realizações da Prefeitura", declarou Bruno Reis.

Luiz Galvão anunciou que o próximo bairro beneficiado pelo "Tô na Área" será o Alto das Pombas. "Todos os sábados estaremos nos bairros de Salvador. Esse projeto já é um sucesso, por isso já chegamos na décima edição. As pessoas já ficam esperando quando a Prefeitura vai chegar. Estar mais perto das pessoas é um dos marcos dessa gestão", salientou.