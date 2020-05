Prefeitura lança cadastro para profissionais da cultura em Salvador

A Prefeitura, por meio de Fundação Gregório de Mattos (FGM), lançou uma plataforma para cadastrar agentes culturais de Salvador, com o objetivo de formar um banco de dados. A ideia é contribuir com a FGM para ampliar ações dentro das políticas culturais já desenvolvidas na capital baiana.

O cadastro pode ser feito até o dia 30, no site www.cadastrofgm.salvador.ba.gov.br. Podem preencher o formulário pessoas físicas ou representantes de microempresas individuais (MEI) com atividades relacionadas à cultura, que sejam maior de 18 anos, residentes em Salvador, com atuação comprovada no setor cultural através de currículo ou portfólio. Cada pessoa física ou representante de MEI deve se cadastrar apenas uma vez.

A ação planeja fazer um levantamento e armazenamento de informações importantes, como quem, quantos são e onde estão os agentes culturais da cidade, como artistas, produtores, gestores e técnicos. Além de facilitar a identificação, o banco de dados ajudará a estreitar o relacionamento com todos os envolvidos no setor cultural.

As informações enviadas à FGM são de responsabilidade dos cadastrados. Dúvidas e informações adicionais podem ser encontradas através do e-mail cadastrofgm@salvador.ba.gov.br.