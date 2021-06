Prefeitura lança projeto para estimular cultivo de horta em casa

Pra quem tem vontade de fazer uma hortinha em casa, mas não criou coragem ainda de colocar a mão na terra para o plantio, eis a oportunidade. No clima da Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) iniciou o projeto Horta em Casa, que vai fornecer um ‘kit horta’ aos interessados em aprender como plantar e cuidar de hortaliças na própria residência.

Ao todo, serão 600 kits distribuídos em seis meses, necessariamente, em endereços residenciais diferentes. Pessoas com o mesmo endereço que outras que já tiverem sido contempladas não poderão aderir ao projeto. Para participar, o interessado deve consultar o edital disponível no site da Secis. As inscrições para o projeto acontecem nesta quarta e quinta-feira (3), através de formulário acessível no mesmo site.

A titular da Secis, Edna França, explica que a ação é fruto do projeto Hortas e Pomares Urbanos, existente desde 2016 com a implantação de diversas hortas em áreas e escolas da cidade. No entanto, considerando a recomendação do isolamento social em função da Covid-19, foi adaptado para ser desenvolvido dentro da casa do cidadão.

“Nesses tempos de pandemia, a horticultura tem contribuído muito para reduzir o estresse e proporcionar maior bem-estar, ao tempo em que viabiliza uma alimentação mais saudável e de baixo custo, graças às hortaliças cultivadas no conforto e segurança da própria casa”, afirma Edna.

Para se inscrever, será necessário preencher um formulário on-line com todos os dados exigidos, anexando as cópias do documento de identidade e do comprovante de residência. Além disso, serão critérios de seleção residir na capital baiana e ter mais de 18 anos.

Em caso de inconsistência nas informações, terão prioridade candidatos adultos a partir de 60 anos e aqueles que morarem com menores de idade com transtorno ou deficiência especial, mediante apresentação obrigatória de documento comprobatório e cópia do documento de identidade do menor. O resultado com os nomes dos selecionados será publicado, na edição do Diário Oficial do Município (DOM) da próxima segunda-feira (7), e ficará disponível também no site da Secis.

A cada 100 kits entregues, os contemplados serão divididos em três grupos e, a fim de realizarem a montagem da horta, irão receber capacitação remota por meio da plataforma de videoconferência Zoom (ou Google Meet) e do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que deverão compartilhar fotos ou vídeos das jardineiras montadas e poderão esclarecer dúvidas. Durante os treinamentos, serão abordadas as técnicas básicas de como implantar e cultivar uma horta em casa.

Cada morador selecionado receberá um ‘kit horta’, que contém: jardineira retangular plástica de 45 cm; até quatro mudas de hortaliças, entre alecrim, alho-poró, cebolinha, coentro, manjericão e salsa; oito quilos de terra vegetal adubada; dois quilos de argila expandida; 0,5 m² de manta de bidim; uma pá de plástico pequena; e um borrifador pequeno.

A equipe da Secis entrará em contato com cada cidadão contemplado para informar sobre dia e horário de entrega do kit e sobre o treinamento. A divisão por Prefeituras-Bairro será adotada, para facilitar a logística de distribuição dos materiais.