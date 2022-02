Prefeitura levará mutirão de serviços sociais para projeto no Subúrbio

O projeto Mané Dendê, no Subúrbio de Salvador, passou nesta sexta-feira (25), por uma vistoria técnica realizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Na ocasião foi anunciado um mutirão de serviços sociais, para atender à população de Ilha Amarela, Rio Sena, Itacaranha, Plataforma e Alto da Terezinha.

O secretário da pasta, Kiki Bispo, esteve presente no local e adiantou que o Cadastro Único Itinerante (CadÚnico Itinerante) estará na lista de serviços prestados durante o mutirão. O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Parque São Bartolomeu também levará sua equipe ao local, com o objetivo de promover a proteção social básica e desenvolver ações com famílias e indivíduos.

Entre os serviços oferecidos pelo Cras estão: visitas domiciliares e institucionais, com encaminhamentos à rede socioassistencial; incentivo à geração de trabalho e renda, através de capacitação e intermediação de mão de obra; além da articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

O Centro de Referência também realiza cadastros do Benefício de Prestação Continuada (BPC), presta esclarecimentos e orienta sobre emissões de documentos, dentre outras ações. “O Cras abre uma janela de oportunidades para os benefícios sociais, tendo como novidade o Auxílio Brasil”, destaca Kiki Bispo.

O mutirão ainda contará com mais duas frentes. A Coordenadoria de Ações Sociais (CAS) da secretaria, que estará apta a tirar dúvidas e a fazer encaminhamentos sobre os benefícios eventuais, como Auxílio Emergencial, Auxílio Moradia, Auxílio Viagem, Auxílio Natalidade, e a Diretoria de Política Sobre Drogas (DPSD), com atividades voltadas para a prevenção e redução de danos, roda de conversas, cuidando dos usuários, principalmente os mais jovens.