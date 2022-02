Prefeitura não deve adotar ponto facultativo no Carnaval

Assim como o governo estadual, a prefeitura deve não adotar ponto facultativo durante o período do Carnaval. Segundo o prefeito Bruno Reis, todas as medidas serão tomadas como cautela na cidade.

"O governo já tomou a decisão de não decretar ponto facultativo durante o Carnaval, e provavelmente vou adotar essa medida. Vamos tomando as decisões com cautela, até o limite de data", explicou.

Por enquanto, a prefeitura não pretende adotar novas medidas restritivas e ainda deve anunciar o que vai acontecer no período.

"Já há uma pressão menor no sistema de saúde, os números estão em queda, estamos há mais de 15 dias do início do Carnaval, e vamos anunciar o que vai ocorrer nesse período, compreendendo a importância dos eventos para nossa cidade, do impacto que tem na economia. Sempre colocando a vida em primeiro lugar, vamos tomar a decisão acertada", afirmou o prefeito.