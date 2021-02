Prefeitura nomeia candidatos aprovados em concurso nesta segunda (22)

A primeira turma de candidatos aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura de Salvador serão nomeados nesta segunda-feira (22), às 9h, em cerimônia simbólica a ser realizada no térreo do Palácio Thomé de Souza. Estarão presentes no evento o prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Gestão (Semge), Thiago Dantas.

Nesta primeira etapa, serão nomeados os servidores aprovados para os cargos de guarda civil municipal, agente de trânsito e transporte, fiscal de serviços municipais, agente de salvamento aquático, agente de fiscalização municipal, assistente social e psicólogo. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis também vai falar sobre as medidas municipais de combate ao coronavírus na capital baiana.