Prefeitura passará a ter controle sobre orla de Salvador

Sob nova direção

A Superintendência de Patrimônio da União na Bahia (SPU) vai transferir para a prefeitura o controle sobre as praias de Salvador. A decisão, que deve ser anunciada em breve, foi tomada após negociações entre o novo chefe do órgão, coronel Salomão Santana, e o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara. Com a concessão de posse, o prefeito ACM Neto (DEM) ganha respaldo legal para tocar um projeto idealizado por ele desde o primeiro mandato: realizar uma série de intervenções urbanísticas, ambientais e de requalificação turística na faixa litorânea que pertence à União.



Pá de areia

Apesar do sigilo sobre os planos para as praias da cidade, está descartado o retorno das barracas, definitivamente demolidas em 2010. A garantia foi dada ao juiz Carlos D’Avila Teixeira, da 13ª Vara Cível Federal da Bahia. Autor da sentença que levou à derrubada dos equipamentos, Teixeira deixou claro que, a princípio, não se opõe ao acordo, desde que não ressuscitem o antigo modelo de exploração comercial da orla.

Cheiro de dendê

Procuradores da República que atuam junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília detectaram um súbito fluxo de informações sobre políticos baianos em gabinetes de ministros da Corte. À Satélite, revelaram que a movimentação é fase preparatória de investigações já autorizadas contra autoridades que possuem foro privilegiado junto ao STJ.

Entrada pela esquerda

Após flertar com líderes do PCdoB, o secretário de Promoção Social de Salvador, Léo Prates (DEM), aceitou convite do presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi, para participar, hoje à tarde, do encontro regional do partido na capital. Em movimento de aproximação com alas de esquerda e centro-esquerda, Prates ouvirá de Lupi que o PDT está de porta aberta caso ele queira entrar.

Carga mais leve

A Intermarítima recebeu incentivos tributários do governo federal para modernizar o Porto de Salvador. Na prática, terá isenção de PIS/Pasep, IPI e Cofins na compra de maquinário importado para melhorar a produtividade e eficiência do terminal.

Fala, Wagner!

Sobre a nota “Sinal verde para o cerco”, publicada ontem, a defesa do senador Jaques Wagner (PT) disse lamentar “que o Ministério Público, mais uma vez, aja a partir de convicções e não provas, até porque estas inexistem no processo”, informou a assessoria do petista, em referência à reabertura de investigações contra ele sobre suposto caixa dois de campanha. Afirma ainda que o senador “está tranquilo”, já que o TRE decidiu não haver elementos mínimos para instauração do inquérito.

Caixa fechado

Os diretórios do PSDB e do Cidadania (ex-PPS) no estado ficarão sem verba do Fundo Partidário durante um ano por ordem do TRE. A punição, passível de recurso, se deve a irregularidades nas contas das siglas em 2018. Entre elas, não destinar a cota do fundo para mulheres.

Pegou mal

Uma postagem do publicitário baiano Enio Carvalho nas redes sociais provocou mal-estar e reações de repúdio entre profissionais do mercado local. "Interessante. Uma bicha que fica no lugar da outra bicha, que namora um deputado do PT tem um site de nome IntercePT e todo mundo lhe dá crédito”, postou Carvalho no Facebook, em referência ao ex-deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) e ao herdeiro de sua vaga na Câmara, o deputado David Miranda, casado com o jornalista Gleen Greenwald, dono do site.

Na berlinda

O conteúdo da publicação, de visível teor homofóbico, colocou Enio em rota de colisão com a classe. A resposta mais dura veio do ator e também publicitário Bertrand Duarte, que cobrou um posicionamento das entidades que representam o setor na Bahia.