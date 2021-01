Prefeitura prorroga restrições em bares e fechamento de cinemas e teatros

O decreto que determina medidas de restrição em bares de Itapuã e do Rio Vermelho e atividades em clubes sociais, cinemas, teatros foi prorrogado até 9 de fevereiro. A decisão foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira (25), durante entrevista coletiva virtual.

Continuam suspensos eventos sociais nos clubes, inclusive recreativos e esportivos, a exemplo de festas, apresentações artísticas, aniversários, formaturas e casamentos, além do funcionamento de bares e lanchonetes nesses locais. Apenas as atividades esportivas estão mantidas nos clubes e o funcionamento de restaurantes que possuam entradas independentes.

Também está proibida a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos no Rio Vermelho e Itapuã, de sexta-feira a domingo, das 17h às 7h do dia seguinte. Além disso,bares e restaurantes não podem vender alimentos e bebidas para pessoas que estejam em pé, tanto nas áreas internas quanto externas, bem como a obrigatoriedade da delimitação entre os estabelecimentos com utilização de barreiras físicas.