Prefeitura quer inaugurar requalificação do Curuzu em outubro

(Foto: Divulgação)

Uma das obras defendidas e iniciadas pelo vice-prefeito Bruno Reis quando o mesmo ocupava a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), a requalificação da Rua do Curuzu, no bairro da Liberdade, está com as intervenções 70% concluídas. O objetivo é promover melhorias urbanísticas e de mobilidade, além de valorizar a história e a cultura do Curuzu e de seus mais de 20 mil habitantes.



Com investimento de R$ 6,8 milhões, a obra foi dividida em quatro etapas. As intervenções da última etapa já foram iniciadas com drenagem e colocação de piso intertravado. Ainda estão em execução os serviços de vala técnica principal e secundária, implantação de passeios e meio-fio, além do mobiliário urbano, que será colocado no final da obra.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

O projeto envolve ainda o ordenamento do estacionamento, implantação de nova iluminação em LED, paisagismo, espaços de convivência, parque infantil, fiação subterrânea e colocação de pórticos de acesso e identificação do Curuzu. Também faz parte da requalificação a instalação de um busto em homenagem a Apolônio de Jesus (um dos fundadores do Ilê Aiyê), próximo à Unidade de Emergência (UE) Mãe Hilda.