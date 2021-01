Prefeitura quer retomar as aulas em 1º de março

A Prefeitura de Salvador voltou a reafirmar o interesse em retomar as aulas nas redes pública e privada no dia 1º de março. O prefeito Bruno Reis foi questionado sobre o tema durante uma entrevista coletiva para anunciar os resultados de um estudo epidemiológico sobre a pandemia na capital, nesta segunda-feira (25). Ele contou que vai se reunir com o governador para discutir o tema, mas deixou claro que o cenário da pandemia será determinante para a tomada das decisões.

“[Prorrogar muito essa data] ameaça comprometer o segundo ano com graves prejuízos para as crianças, além de todas as consequências que nós já estamos acompanhando delas estarem em casa esse período todo, uma série de impactos na vida social e no desenvolvimento delas”, disse.

Bruno Reis afirmou que o encontro com o governador deve acontecer nos próximos dias, mas não especificou a data. O CORREIO antecipou a informação sobre os planos do Município de retomar as atividades escolares em março em uma entrevista com o secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, publicada na edição impressa desta segunda.

“Nossa intenção é iniciar as aulas presenciais com a maior brevidade possível, com os professores fazendo o acompanhamento dos alunos. Temos ainda uma expectativa de início no final de fevereiro e início de março, se não houver evolução da curva de contágio e aumento da taxa de ocupação de leitos”, afirmou Oliveira.

O secretário estima que até a quarta-feira (27), o protocolo sanitário definido será publicado e, possivelmente, a data exata de retorno das aulas será divulgada. Segundo ele, só faltam ajustes entre o setor de saúde e o governo estadual.