Prefeitura realiza 80 testes rápidos de covid na Boca do Rio

Em meio ao surto de gripe e para conter o avanço da covid-19 em Salvador, o ponto fixo de testagem da Boca do Rio realizou 80 testes rápidos para detecção da doença, nesta segunda-feira (20), encontrando duas pessoas com diagnóstico positivo. O local ainda vai funcionar hoje, com atendimento por ordem de chegada, das 8h às 11h30, durante a manhã, e das 13h30 às 16h durante a tarde. Nesta terça-feira (21), a testagem itinerante da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) deve chegar ao subúrbio ferroviário.

Segundo a SMS, os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico. O secretário de saúde do município, Leo Prates, disse que a testagem é de suma importância para o monitoramento da circulação viral.

“Salvador é uma das cidades que mais realizam a testagem no país. A implantação desta iniciativa auxilia de forma mais precisa o poder público no monitoramento da circulação do novo coronavírus. Além disso, a identificação dos pacientes positivos da covid-19 ajuda na quebra da cadeia de transmissão, uma vez que o infectado é encaminhado de imediato para o isolamento domiciliar”, avalia o gestor.