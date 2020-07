Prefeitura realiza distribuição de cestas básicas para mototaxistas nesta segunda (20) 

Começa nesta segunda-feira (20) a terceira etapa de distribuição de cestas básicas para os mototaxistas credenciados que atuam no transporte individual de passageiros de Salvador. Estão aptos a receber os kits 1.243 profissionais com idade entre 18 e menos de 60 anos. Quem tem a partir de 60 anos já recebe o benefício de R$270 do Salvador por Todos.

A entrega das cestas ocorrerá na sede da Secretaria de Mobilidade (Semob), em Amaralina, de forma escalonada, segundo número de alvará de cada profissional, com o objetivo de coibir aglomerações. No mês anterior, 1.033 mototaxistas efetuaram a retirada dos alimentos.

Os trabalhadores com alvará de M-0001 a M-0300 serão aguardados para receber as cestas nesta segunda (20); com alvará de M-0301 a M-0600, na terça-feira (21); com alvará M-0601 a M-0900, na próxima quarta-feira (22); com alvará de M-0901 a M-1265, na quinta-feira (23); e os que não compareceram nas datas indicadas, na sexta-feira (24).

Para retirarem as cestas, é necessário que os mototaxistas apresentem o alvará de circulação ou crachá, além de um documento de identificação com foto (RG ou CNH). Além disso, como recurso de proteção tanto dos mototaxistas como dos servidores municipais envolvidos na operação, todos os profissionais terão que fazer uso obrigatório da máscara para retirar os donativos.