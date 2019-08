Prefeitura realiza sorteio do Minha Casa, Minha Vida; veja como participar

A Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), realizará o sorteio de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida na próxima sexta-feira (6), às 9h30. O sorteio poderá ser acompanhado pela população no auditório da Secretaria de Gestão (Semge), localizado na Avenida Vale dos Barris, 125, nos Barris. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (26).

As unidades sorteadas serão as localizadas nos empreendimentos habitacionais Sol Nascente I, II e III em Barro Duro, Franco Gilbert em Boca da Mata e Vivendas do Mar em São Tomé de Paripe. Ao todo serão sorteados 3.060 candidatos, parte para receber os imóveis e outro coeficiente para formação de cadastro reserva.

Para participar do sorteio é necessário que o candidato esteja com o cadastro atualizado. Só participam dos sorteios eletrônicos os cidadãos que tiverem o cadastro atualizado nos últimos dois anos. Esse procedimento pode ser efetuado até às 23h59 do dia 5 de setembro de 2019 através do site www.casavida.salvador.ba.gov.br. ou, presencialmente, nas dez unidades administrativas da Prefeitura-Bairro.

Novas normas

Desde julho desse ano, o município adotou novas regras para participação no sorteio dos imóveis. Uma das novidades é que poderão concorrer ao programa famílias que se encontrem em situação de rua e que recebam somente acompanhamento socioassistencial do Distrito Federal, estados e municípios, comprovando por declaração do ente público.

Os demais critérios que validam a participação dos cidadãos no sorteio dos imóveis, a exemplo de famílias com filho em idade inferior a 18 anos, comprovando por documento de filiação, renda familiar bruta no valor de até R$ 1,8 mil e outras informações devem ser consultados através do site. Há ainda normas que garantem a destinação de 6% das unidades habitacionais para idosos e pessoas com deficiência.

Residências entregues

Desde o início da atual gestão municipal, em 2013, já foram entregues 11.939 unidades habitacionais em 24 empreendimentos nas regiões de Fazenda Grande, Ceasa, Pirajá, Coutos e Jardim das Margaridas, entre outros locais.