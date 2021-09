Prefeitura suspende vacinação contra covid-19 neste domingo (26)

A vacinação contra a covid-19 será suspensa em Salvador, neste domingo (26). Atualmente, a cidade está imunizando pessoas com 12 anos ou mais, antecipando segunda dose e aplicando dose de reforço em idosos. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a estratégia será retomada normalmente na segunda-feira (27).

Neste sábado, a prefeitura realizou a repescagem da 1ª dose para as pessoas com 18 anos ou mais, aplicou a 2ª dose dos imunizantes da Oxford, Pfizer e CoronaVac com data de retorno até 18 de outubro e vacinou com a 3ª dose pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 12 de abril de 2021.

Antes de se dirigir aos postos de vacinação é importante verificar se o nome do paciente está na lista de elegíveis para receber a vacina, disponível no site www.saude.salvador.ba.gov.br.

Quem completou o esquema vacinal em casa, através do Vacina Express, não precisa fazer nova solicitação, pois a equipe retornará automaticamente para realizar a aplicação em domicílio. Já aqueles que necessitarem do serviço – idosos, acamados e pessoas com dificuldade de locomoção – podem fazer o agendamento pelo site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br.