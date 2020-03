Prefeitura usa carro de som para pedir que pessoas fiquem em casa

Carros de som estão circulando em Salvador com uma missão: ajudar na luta contra a pandemia do novo coronavírus. A partir desta terça-feira (24), 50 veículos estão rodando pelas 10 Prefeituras-Bairro existentes na capital baiana, pedindo que as pessoas fiquem em casa e ajudem a impedir que a Covid-19 avance.

A medida faz parte da série de ações que a Prefeitura de Salvador está fazendo para tentar combater o alastramento do vírus. Entre elas, estão o fechamento de praias como Farol da Barra, Porto da Barra, Rio Vermelho, Piatã, Itapuã e Ribeira, onde há maior aglomeração de pessoas, por 15 dias; suspensão de atividades de shoppings, bares e restaurantes; e interdições de parques públicos, cinemas, teatros e escolas. O Wet´n Wild, tradicional espaço de eventos da cidade, também foi requisitado pela Prefeitura para montar estruturas que serão destinadas para combater a pandemia.



Veja o vídeo: