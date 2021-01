Presidente da Argentina, Alberto Fernández é vacinado com Sputnik V

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu a primeira dose da vacina russa Sputnik V, contra a covid-19. A vacinação aconteceu em um hospital no oeste da grande Buenos Aires e foi divulgada através de um comunicado oficial.

Fernández se imunizou após a agência reguladora de medicamentos argentino Anmat recomendar ao Ministério da Saúde do país a aplicação da vacina russa em pessoas de mais de 60 anos.

“O mandatário nacional reafirmou a segurança e eficácia da vacina e reiterou que sua prioridade é que (ela) chegue à maioria dos argentinos no menor tempo possível. Fernández também quer contar com todas as vacinas que estejam à disposição e destacou o trabalho realizado para obter a aprovação que a Anmat finalmente deu ontem (quarta-feira) à vacina Sputnik V para os maiores de 60 anos”, diz um comunicado divulgado pela presidência.

A Argentina recebeu no último fim de semana um segundo lote de 300 mil doses da Sputnik V. No restante de janeiro, a expectativa é que sejam recebidos mais cinco milhões de unidades de duas doses da vacina russa e mais 14,7 milhões de doses adicionais no mês seguinte.