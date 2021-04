Presidente da Câmara de Itapetinga é encontrado morto em açude

O presidente da Câmara Municipal de Itapetinga, vereador Léo Matos, foi encontrado morto em um açude de sua propriedade, na zona rural do município. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (23).

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em nota, a Polícia Cívil informou que equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Itapetinga foram acionadas no início da manhã deste domingo (25) após receberem a informação de que o corpo de Léo havia sido encontrado no açude da fazenda. No local, foi localizado um corpo com indícios de afogamento, boiando na água.

"Com a vítima, foram encontrados pertences pessoais, como relógio, dinheiro, cheques e um chaveiro com a inscrição 'Leonardo'", diz a nota. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) já encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo, que passará por necropsia para confirmar a causa da morte.

O CORREIO também entrou em contato com Corpo de Bombeiros para ter mais informações, mas ainda não teve retorno.

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Rosemberg Pinto (PT) lamenta a morte do presidente. “Foi com tristeza e muito pesar que recebi a notícia do falecimento de Léo Matos. Eu e o meu mandato nos solidarizamos com sua esposa, seu filho, familiares, amigos e com todo o povo itapetinguense, que sentem com essa perda”, disse.

O PSB da Bahia e a sua presidente estadual, deputada Lídice da Mata, lamentaram, em nota, a morte do vereador. “É com imensa tristeza que manifesto meu sentimento de pesar pela morte do vereador Leonardo, uma liderança política jovem é muito querida em sua cidade. Meu abraço a todos os amigos e familiares que passam por este momento de dor”.