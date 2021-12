Presidente da UPB promete articular apoio para municípios atingidos pelas chuvas

Atingidos pelas fortes chuvas que caem no estado, 17 municípios baianos tiveram a situação de emergência reconhecida na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) deste sábado (11). O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Zé Cocá (PP), afirmou que vai a Brasília na próxima terça-feira (14) buscar apoio do governo federal para a reconstrução dos estragos deixados pela tempestade.

O gestor também informou que está em contato com o governo do estado, através da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), para auxiliar os municípios no socorro à população das cidades afetadas pelas chuvas.

"Vamos buscar ajuda emergencial para acolher os desabrigados e prestar apoio aos municípios na reconstrução da infraestrutura. Muita coisa foi destruída pelas chuvas, temos povoados isolados, o que vai demandar uma ação do governo federal e estadual porque sozinhos nossos municípios não conseguem responder com rapidez", explica.

Zé Cocá, que também é prefeito de Jequié, no Sudoeste baiano, acrescenta que outros municípios, além dos 17 com decreto de emergência federal, também foram afetados e necessitarão de reparo aos danos causados em estradas, pontes e vias de acesso. Na Defesa Civil do estado já somam mais de 30 municípios em emergência desde o mês de novembro.

A UPB, segundo o gestor, também fará a articulação com os municípios maiores para prestar apoio com máquinas, pessoal de limpeza, suprimento e o que puder ser doado para ações emergenciais.

Confira a lista dos municípios com situação de emergência reconhecida pela União:

Camacan;

Canavieiras;

Itacaré;

Guaratinga;

Ibicuí;

Itabela;

Itamaraju;

Itapetinga;

Jiquiriçá;

Jucuruçu;

Marcionílio de Souza;

Mascote;

Medeiros Neto;

Santanópolis;

Teixeira de Freitas;

Vereda.