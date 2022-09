Presidente de banco investidor visita obras requalificadas de Salvador

O presidente-executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Sérgio Díaz-Granados, esteve nesta quinta-feira (1°), em Salvador. A organização que representa é responsável por investimentos que garantiram a requalificação de diversos equipamentos culturais na capital baiana, como o Museu da Música, no Comércio.

Em parceria com a Prefeitura de Salvador, a instituição internacional colabora para o desenvolvimento de projetos urbanos do setor público. Na cidade, a lista de requalificações também inclui o Jardim Botânico de Salvador, o “Caminho da Fé”, na Avenida Dendezeiros, e o entorno da Igreja do Senhor do Bonfim.

Há um ano à frente do CAF, o presidente-executivo aproveitou a ocasião para visitar as obras concluídas na cidade. “É impressionante ver como projetos urbanos bem planejados podem mudar a vida de uma cidade, das pessoas e impactar até a identidade local, como é o caso da Cidade da Música”, destacou ele, em visita ao museu.

Além do equipamento no centro da cidade, Sérgio Díaz-Granados também esteve na região da Avenida Dendezeiros e na Colina Sagrada, próximo à Igreja do Senhor do Bonfim.

Investimento

De acordo com o gestor, o resultado de projetos como esses abre portas para outros investimentos na cidade. Para isso, foram injetados, até o momento, US$ 60,7 milhões em 12 obras, entre equipamentos e espaços urbanos.

“Nossa aliança com Salvador é um exemplo vivo de intervenção integral que o banco busca acompanhar onde se combinam as cargas criativas que nossas comunidades possuem, a partir de uma visão de sustentabilidade ambiental produtiva”, aponta Sérgio.

Na ocasião, o presidente do CAF também esteve com o prefeito Bruno Reis. Os dois conversaram sobre futuros investimentos.

Prefeito discute sobre novos projetos sustentáveis para Salvador com presidente da CAF (Foto: Lucas Moura/ Secom)

“Fizemos uma análise dos projetos que estão em curso e principalmente debatemos sobre outros que iremos realizar em parceria, inclusive já em fase de aprovação na Cofiex [sigla para Comissão de Financiamentos Externos, do Ministério da Economia], com novo financiamento de R$ 125 milhões. São projetos importantes na área de mobilidade, de transporte, de tecnologia e inovação e na qualificação de mão de obra. Eles ficaram surpresos com a capacidade da cidade de executar grandes e importantes projetos para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.