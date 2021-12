Presidente do Fortaleza admite interesse em Gilberto: 'Ele sabe'

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz admitiu que o clube cearense tem interesse na contratação do atacante Gilberto, do Bahia para a próxima temporada. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Paz afirmou que o centroavante sabe da vontade do Fortaleza, mas tem priorizado ofertas de fora do país.

"Eu gostaria muito dele no Fortaleza, ele sabe disso, mas (a negociação) não está aberta ainda porque a prioridade dele agora é o mercado do exterior, mas ele sabe que a gente gostaria dele no Fortaleza", explicou Marcelo Paz.

Principal goleador do Bahia desde 2018, Gilberto tem contrato com o tricolor apenas até o fim de dezembro. Dono de um dos maiores salários do Esquadrão, o jogador dificilmente entrará em acordo para permanecer no clube baiano.

Durante a temporada 2021, Gilberto deu sinais de que não permaneceria no Bahia após o fim do contrato. Clube e jogador chegaram a iniciar conversas para uma renovação, mas a queda do tricolor para a Série B deixou a situação ainda mais complicada.

A ideia do Fortaleza é ter um novo centroavante para 2022, ano em que disputará a Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Além de Gilberto, o argentino Germán Cano, que ficou livre após deixar o Vasco, entrou no radar do Leão do Pici.