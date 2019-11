Presidente do Grupo LM lista cinco dicas de como ser um empresário de sucesso

A visão arrojada do empresário Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, que atua em todo o Brasil e que engloba diversos negócios: LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, poderá ser conferida, amanhã, das 12h às 15h, durante o 6º Almoço de Negócios promovido pelo site Alô Alô Bahia. No evento, apenas para convidados, que acontecerá no restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra, Luiz dará dicas de como se tornar um empreendedor de sucesso.

Luiz Mendonça Filho - Foto: Ulisses Dantas/Divulgação

Para ele, existem cinco regras que precisam ser seguidas para ter êxito nos negócios. Abaixo, a gente lista quais são!

1- Seja honesto.

2- Goste de gente.

3- Tenha autodisciplina.

4- Trabalhe em equipe.

5- Apreenda com os erros.