Presidente do grupo Vila Galé diz estar confiante em hotel no Palácio Rio Branco

(Divulgação)

Vila Galé celebrou 20 anos de Brasil no Ceará

O grupo hoteleiro português Vila Galé está confiante de que erguerá a bandeira de sua marca no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Salvador. Durante uma festa que celebrou os 20 anos de atuação da rede no Brasil, no último sábado (21) em Fortaleza (Ceará), o presidente do grupo, José Rebelo de Almeida, afirmou que está aguardando a publicação do edital da concessão do espaço à iniciativa privada. “Sobre o Palácio do Rio Branco, para ter êxito na licitação, resolvemos assumir o risco de já deixar o projeto de renovação pronto. Este, inclusive, já foi aprovado pelo Iphan”, disse. O presidente da rede Vila Galé acrescentou que “no momento, aguardamos o lançamento do edital de concorrência, que deve ocorrer até o final do ano”.



Ícone

José Rebelo acrescentou ainda que o grupo Vila Galé detém grande expertise na restauração de edifícios históricos, com obras bem sucedidas em Portugal. ”Eles (governo) gostaram do nosso projeto de restauração e estamos otimistas com a vitória”, afirmou. Ainda sobre o palácio, o executivo disse, em conversa informal com jornalistas que, caso sejam os vencedores, implantarão ali o hotel mais icônico do país.



Confirmação

Procurada pela coluna, a Setur informou, através de sua assessoria, que o edital do Palácio Rio Branco está sendo preparado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e, assim que sair de lá, o secretário Mauricio Bacellar anunciará a data de publicação, cuja previsão é de que seja mesmo ainda este ano.



Vida leve

A jornalista Marcia Moreira lança nesta quinta-feira (25), às 16h30, seu livro Vida Mais Leve – 20 reflexões para uma vida mais tranquila. A tarde de autógrafos, prevista para durar até as 20h30, vai acontecer no Palacete das Artes, na Graça.

(Divulgação)

Rita Assemany e Othon Bastos

Netflix

A atriz Rita Assemany vai voltar aos cinemas. A artista baiana, que atuou nos filmes Central do Brasil (1998) e Abril Despedaçado (2001), de Walter Salles - onde interpretou a mãe do personagem de Rodrigo Santoro -; Pixaim (2000), de Fernando Beléns – com o qual ela recebeu vários prêmios -; e Entre Irmãs (2017), de Cao Hamburger, dentre outras produções, voltará às telas na companhia de outros dois grandes atores baianos: João Miguel e Othon Bastos.

(Divulgação)

Os atores João Miguel e Rita Assemany

Reencontro

No momento, Rita Assemany está em São Paulo filmando Depois do Universo, produzido pela Netflix, que celebra o seu reencontro na tela com o conterrâneo Othon Bastos, com quem trabalhou no filme O Último Cine Drive-in, do diretor Iberê Camargo, onde interpretou Fátima, sua mulher. A produção deve chegar ao canal de streaming no próximo ano.

(Angeluci Figueiredo/Correio)

O casal Julli Holler e José Morchon abre La Festaria

Festaria

O piso superior do restaurante La Taperia, no Rio Vermelho, vai ganhar nova identidade visual assinada pela artista multimídia Rebeca Matta, a partir de hoje. O espaço criado pelo casal Juli Holler e José Morchon para a realização de eventos intimistas, passa a chamar Festaria e receberá várias intervenções artísticas. Hoje á noite, os donos da casa reúnem um pequeno grupo de convidados para celebrar a novidade.

(Divulgação)

Leila Carreiro festeja aniversário do Dona Mariquita

15+ 1

Como no ano passado, em função da pandemia, Leila Carreiro não conseguiu festejar os 15 anos do restaurante Dona Mariquita, a chef batizou a celebração, exclusiva para convidados, que fará na próxima quinta-feira (25) como 15+1, ou seja, 16 anos de fundação da casa que enaltece a cozinha patrimonial da Bahia. A produção está a cargo da colunista do Correio, Katia Najara, que está mandando bem na programação que terá muito samba de roda, comidinhas do Recôncavo e muita batida.



Letras

A nova Livraria Leitura do Shopping Salvador fará o primeiro lançamento de um livro por lá no próximo dia 9 de dezembro, às 18h30. O autor de estreia será o baiano Armando Avena, que apresenta seu décimo livro, intitulado Os 7 Vocábulos. A obra do imortal da Academia de Letras da Bahia sai pela editora paulista Geração.

(Caio Lírio/Divulgação)

Lazzo está completando 40 anos de carreira

Sarau

A Casa Rosa, o belíssimo espaço dedicado à cultura no Rio Vermelho, também quer reafirmar a força da Cultura Negra para nossas artes. Para isso, promoverá um sarau especial Consciência Negra, com o cantor Lazzo Matumbi, hoje, exclusivo para convidados, com transmissão pelo canal do espaço no Youtube no próximo domingo (28). O cantor, que está comemorando 40 anos de carreira, será acompanhado pelo músico Felipe Guedes, com participação especial do Balé Jovem de Salvador, criado pelo bailarino e coreógrafo Matias Santiago.