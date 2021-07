Presidente do Haiti é morto a tiros dentro de residência oficial

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi morto em um ataque à residência oficial na capital Porto Príncipe. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro do país, Claude Joseph, nesta quarta-feira (7).

A primeira-dama Martine Moise levou um tiro. Em um comunicado, o primeiro-ministro disse que "um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falavam em espanhol, atacou a residência privada do presidente da República" por volta da 1h e "feriu mortalmente o Chefe de Estado".

O premiê pediu à população "que se acalme" e afirmou que "a situação da segurança no país está sob o controle da Polícia Nacional haitiana e das Forças Armadas do Haiti". "Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação".

Em fevereiro deste ano, autoridades do país disseram ter frustrado uma "tentativa de golpe" de Estado contra o presidente, que teria sido alvo de um atentado mal sucedido. Mais de 20 pessoas foram presas na época.