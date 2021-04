Presidente do PDT desembarca em Salvador para reuniões estratégicas

Carlos Lupi (divulgação)

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, desembarcou nessa sexta-feira em Salvador para discutir as costuras do partido em torno da sucessão estadual de 2022. Na cidade, após almoçar no apartamento do deputado Félix Mendonça Júnior (que comanda a sigla na Bahia), no Corredor da Vitória, conversou com o Alô Alô Bahia para uma entrevista exclusiva. Participaram do almoço o prefeito Bruno Reis (Democratas), a vice-prefeita Ana Paula Matos e o secretário da Saúde, Leo Prates, ambos integrantes do PDT. Lupi avaliou a chegada de João Santana à comunicação do partido e destacou o sentimento de desgaste da aliança com o PT na Bahia. “Não deu a consideração e a valorização que a gente merecia”, afirmou. Ele classificou Santana como o “mais importante, brilhante homem de marketing no país” e disse que o publicitário baiano já estuda “algumas reformulações na marca do PDT, do diálogo com rede social”. Carlos é uma figura importante no jogo político e tem rapidez de raciocínio e astúcia.

A aproximação do PDT com o grupo comandado pelo ex-prefeito ACM Neto está cada vez mais consolidada, certo?

Apoiamos Bruno (Reis) na candidatura a prefeito. Ele foi candidato eleito principalmente pela força eleitoral que o próprio Neto representava, e a nossa intenção, pelo menos a minha e eu estou trabalhando nesse sentido, é convencer o partido ao apoio a Neto como candidato a governador 2022.

Vão pleitear espaço na chapa?

Nossa intenção é compor a chapa majoritária, ou com vice ou Senado, aí vai depender da costura, das alianças, dos nomes que vão se colocar. A nossa intenção é essa, pelo menos a minha. Eu costumo dizer que isso não é um processo de imposição, mas de conquista. A gente tem que conquistar, tentar convencer os companheiros dessa opção.

Há uma queixa de que o PDT não é muito valorizado na base do PT. É seu sentimento?

Apoiamos o PT em quatro eleições. Eles nos apoiaram na eleição para o Senado de João Durval, que era uma figura forte, ex-governador da Bahia, mas depois o partido não nos deu mais espaço nenhum. Então, o PT não nos valorizou, não deu a gente, na minha opinião, a consideração e a valorização que a gente merecia. Por isso mesmo estamos buscando caminhos que nos valorizem, que nos fortaleçam.

Como o senhor avalia essa chegada de João Santana à comunicação do partido?

O João Santana, na minha opinião, é o mais importante, brilhante homem de marketing que existe hoje no Brasil. Quando ele faz essa opção de nos ajudar, e foi uma opção dele, isso, é claro, faz a gente ter nova perspectiva de construir caminhos mais sólidos no campo de marketing, propaganda. Ele está estudando algumas reformulações na marca do PDT, do diálogo com rede social. É um homem muito preparado.

Alok (divulgação)

Responsabilidade social

Cada vez mais, Alok, que é um dos principais DJs do mundo, se dedica a causas sociais através do instituto que leva seu nome. A nova iniciativa do artista vai ajudar quatro municípios na luta contra a covid-19, três em Goiás e um na Bahia, terra natal de sua esposa, a médica Romana Novais. As cidades de Alto Paraíso, Cavalcante, Goiás Velho e Ituberá vão receber câmaras refrigeradas, termômetros digitais com mira a laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bobinas reutilizáveis de gelo. Os equipamentos vão chegar através do Unidos pela Vacina, movimento do qual Alok é apoiador, criado pela empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da holding Magazine Luiza. A iniciativa existe para identificar as necessidades dos municípios brasileiros e acelerar o processo de vacinação contra a doença. A meta é contribuir para que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam imunizados até setembro.

Lançamento

Com 15 unidades espalhadas pelo Brasil em apenas 3 anos, a Home Sushi Home começa a operar em Salvador nesta segunda-feira, em soft opening. A rede de franquias especializada em delivery de comida japonesa chega à cidade pelas mãos do baiano Rodrigo Rêgo e do pernambucano Rafael Oliveira, à frente de outras três unidades da marca no Nordeste. Confiantes de que o modelo de negócio bem estruturado conquistará de primeira o cliente local, a dupla prezará pela qualidade de insumos, respeito ao consumidor e excelência no serviço.

Camile Souto, Priscila Amoedo e Sandy Najar (Alô Alô) Lívia Nogueira Reis, Daniela Azi e Liliana Dourado (Alô Alô) Renata Duarte, Marinho Ferreira Daniel e Ana Clara Oliveira (Alô Alô) Rebeca Tannus, Mariana Andrade e João Victor Moraes (Alô Alô)

Giro de fotos

Com a reabertura dos bares, restaurantes e lanchonetes de Salvador, seguindo o plano da prefeitura para retomada das atividades econômicas da cidade, o Alô Alô Bahia tem prestigiado estabelecimentos para ajudar nesse processo de retorno das atividades. Nessa sexta-feira, estivemos no Amado, considerado um dos melhores restaurantes da capital baiana. O local, que acaba de completar 15 anos, estava sendo prestigiado por Camile Souto (esposa de Vitor Souto), Priscila Amoedo (esposa de Leon Bahia), Sandy Najar, João Victor Moraes, Mariana Andrade, Rebeca Tannus, Livia Nogueira Reis, Renata Duarte e Marinho Ferreira, entre outros.

Novos projetos

Nem bem descansou da longa jornada de Amor de Mãe, Manuela Dias engata mais uma minissérie para a Globo. Além da 2ª temporada de Justiça, a autora baiana vem criando um enredo sobre a Guerra de Canudos como um “contratempo histórico” da narrativa de Euclides da Cunha. O Conselheiro e a Menina Azul deve ser exibida pelo GloboPlay, mas, por causa da pandemia, não há previsão para as gravações e início da exibição.

Novo formato

Em uma ação exclusiva para arquitetos, designers de interiores e empresários do segmento de decoração, a associação Circuito G10 lançou seu Planner 2021, quinta-feira, durante evento virtual, que contou com menu – via delivery – assinado pelo chef Kaywa Hilton. Durante o evento, também foi anunciado o lançamento do Yearbook Circuito G10, que contará com 20 projetos e será lançado no primeiro semestre de 2022.