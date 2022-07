Presidente do Senado recebe Lula e Alckmin para almoço na residência oficial

O pré-candidado à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu pré-candidato a vice, geral Alckmin foram recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) para um almoço na residência oficial do Senado, nesta quarta-feira (13), em Brasília.

Segundo o líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), um dos articuladores do encontro, a intenção é de uma "conversa institucional” entre Pacheco e Lula. A bancada do PT no Senado trabalhava desde abril para agendar o encontro. A agenda não havia sido divulgada pela assessoria do petista.

Até o momento, Pacheco não declarou apoio oficial a nenhum dos pré-candidatos à Presidência. Ele chegou a ser cotado como pré-candidato de seu partido, mas recuou da proposta. O partido, comandado por Gilberto Kassab, deve liberar os filiados para declarar apoios.

Ao anunciar o encontro na última segunda (11), Pacheco classificou a agenda como algo “natural”.

“Qualquer ex-presidente da República que queira se encontrar com o presidente do Senado, é minha obrigação receber. Então, considero que é algo muito natural. Receberei qualquer bancada que deseje ter esse encontro com a Presidência do Senado”, afirmou.

Outros encontros

De acordo com o g1, em Brasília, desde a segunda-feira (11), o ex-presidente tem recebido, no hotel em que está hospedado, parlamentares que integram o arco de alianças de sua campanha à Presidência.

Nesta quarta, Lula participou de um encontro com cerca de cem deputados e senadores em um auditório no centro da capital. Ele discursou por pouco tempo e posou para fotos com os congressistas.