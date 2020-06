Presidente do Vitória admite risco de perder pontos por dívida na Fifa

Depois do Cruzeiro, o Vitória corre risco de ser mais um time da Série B do Campeonato Brasileiro punido com a perda de pontos por causa de uma dívida na Fifa. Essa possibilidade foi admitida pelo presidente Paulo Carneiro em áudio enviado para um grupo de torcedores através do aplicativo WhatsApp.



O Leão deve cerca de R$ 2 milhões ao Boca Juniors pelo empréstimo do atacante Walter Bou em 2018. O argentino disputou oito jogos e não marcou nenhum gol pela equipe.



"Eu tenho que mandar uma proposta para Walter Bou, de R$ 2 milhões, que o Vitória pode perder seis pontos no Campeonato Brasileiro, sabia? Sabia que nós estamos a pique de perder os pontos?. Isso vocês podem compartilhar, podem divulgar, que a dívida de Walter Bou está na Fifa. O Vitória pode perder pontos e tem pessoas preocupadas com o futebol feminino", disse o dirigente.

Paulo Carneiro, presidente do Vitória (Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória)

Recentemente, Paulo Carneiro admitiu não ter repassado os R$ 120 mil dados pela CBF em abril para os clubes que disputam a Série A1 do Brasileiro feminino para o custeio da modalidade.



"O Vitória tem um problema muito mais grave do que esse. Os R$ 120 mil foram dados ao Vitória, sabe? E o presidente faz com o dinheiro o que quiser e assume a responsabilidade pelos seus atos perante ao conselho fiscal", afirmou Carneiro à Rádio Sociedade na terça-feira. Um dia antes, em entrevista à mesma emissora, ele havia dado a entender que não repassou a verba.



A situação das jogadores do time feminino do Vitória não é nada tranquila. Em maio, o CORREIO denunciou que elas estão com remunerações atrasadas e não viram o dinheiro dado pela CBF que deveria ser utilizado apenas no futebol feminino.