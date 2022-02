Presidente do Vitória anuncia que Brasil e Chile vão treinar no Barradão

Brasil e Chile vão se enfrentar em Salvador, no dia 24 de março, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontecerá na Fonte Nova e, de acordo com o presidente do Vitória, Fábio Mota, as seleções vão fazer os treinamentos que antecedem o duelo no Barradão.

"O Chile também vai treinar aqui. Fomos felicitados. Estiveram aqui e elogiaram bastante. E a Seleção Brasileira também vai treinar aqui. O complexo Manoel Barradas é o maior centro de treinamento do Nordeste, um dos melhores do Brasil, foi referência de treinamento na Copa do Mundo, e a gente não tinha dúvidas de que, o Brasil jogando aqui, treinaria aqui no Manoel Barradas, como treinou aqui Argentina, Alemanha e outras seleções que passaram pela Bahia", afirmou Fábio Mota em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Bahia, na tarde desta quinta-feira (17).

Com 39 pontos, o Brasil é o primeiro colocado das Eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. O Chile está fora da zona de classificação, em 6º lugar, com 19 pontos.