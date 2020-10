Presidente interina da Bolívia reconhece vitória de Luis Arce em boca de urna

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez, reconheceu a vitória de Luis Arce, candidato à presidência do país com apoio do ex-presidente socialista Evo Morales, em pesquisa de boca de urna divulgada nesta segunda-feira, 19. O resultado oficial, no entanto, deve ser publicado apenas nos próximos dias



"Ainda não temos uma contagem oficial, mas pelos dados que temos, o Sr. Arce e o Sr. Choquehuanca venceram as eleições. Parabenizo os vencedores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia", publicou Jeanine em seu Twitter. O levantamento do instituto Ciesmori aponta 52,4% dos votos para Arce, contra 31,5% para o ex-presidente Carlos Mesa, o que configura vitória em primeiro turno.



Arce, que foi ministro da Economia de Evo, comemorou o resultado em suas redes sociais. "Muito grato pelo apoio e confiança do povo boliviano. Recuperamos a democracia e retomaremos a estabilidade e a paz social. Unidos, com dignidade e soberania", publicou.



Exilado na Argentina após renunciar à presidência da Bolívia em meio a pressão de militares, Evo Morales cumprimentou o afilhado político pelo resultado. "Minhas mais sinceras felicitações aos irmãos Luis Arce e David Choquehuanca por essa grande vitória, e às autoridades eleitas, Assembleia Legislativa, aos movimentos sociais, aos militantes e simpatizantes do MAS-IPSP, agradeço seu esforço e compromisso com a Bolívia", escreveu.