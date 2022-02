Preso jardineiro que espancou e estuprou cliente em Nazaré

Um homem de 30 anos, acusado de estuprar uma mulher em 2020, no município de Nazaré, no recôncavo baiano, teve mandado de prisão cumprido na segunda-feira (21).

Ele havia sido contratado para fazer um serviço de jardinagem na casa da mulher, mas adentrou a casa da vítima, onde permaneceu durante um dia inteiro, a agrediu fisicamente e a amordaçou, posicionando uma venda sobre os seus olhos. O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Territorial do município, com apoio da Polícia Militar.

“O acusado adentrou na residência da vítima, agrediu-a fisicamente e depois a imobilizou. Não satisfeito, amordaçou a vítima, amarrando os seus braços e pernas e colocando uma venda em seus olhos. O estuprador teria ficado durante todo o dia na residência da vítima, com uma faca em punho, ameaçando-a de morte. No início da noite, após várias horas de tortura psicológica, o acusado estuprou a vítima”, explicou o titular da DT, delegado Adilson Magalhães.

Ainda segundo o delegado, após o crime, o estuprador começou a ingerir bebida alcoólica. “Foi quando finalmente deu um vacilo e a vítima conseguiu fugir de sua própria residência, pedindo ajuda na vizinhança. Porém, o estuprador conseguiu empreender fuga, antes da chegada da polícia”, disse.

A perícia de local de crime encontrou diversas evidências do cometimento do delito, com isso o mandado de prisão foi pedido e aceito pelo Poder Judiciário. Ele também já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Ele foi encaminhado para a DT, onde teve o mandado cumprido e posteriormente será levado para o Sistema Prisional.