Preso quebra maca e foge de hospital

O preso Manuel da Hora Lopes fugiu do Hospital Geral do Estado (HGE) após conseguir quebrar o suporte da maca e abrir a algema. O fato aconteceu na manhã deste sábado (29) e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Manuel estava sendo custodiado no setor Ortopedia do HGE, desde quarta-feira (26), devido a uma cirurgia que precisou fazer no braço.

No momento da fuga, o agente penitenciário responsável pela custódia estava no banheiro e o policial militar responsável pelo acompanhamento da custódia estava no refeitório pegando a refeição. Em nota, a Seap informou que vai abrir um procedimento de investigação preliminar para apurar administrativamente as possíveis responsabilidades e circunstâncias da fuga.



Diligências continuam na busca pelo preso que responde pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Qualquer informação pode ser enviada para o Disque Denúncia 3235-0000 (Salvador e Região Metropolitana) e 181 (Interior).

(Foto: Seap/Divulgação)