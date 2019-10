Preso um dos envolvidos em morte de PM no Shopping da Gente

Tiago Ribeiro Simões não estava em serviço (Foto: Reprodução)

Um dos quatro envolvidos na morte do policial militar Tiago Ribeiro Simões, 35 anos, foi encontrado pelas equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Operação Apolo, no final da tarde desta terça-feira (29). O crime aconteceu às 11h48, no Shopping da Gente, localizado na Avenida ACM, ao lado do posto de combustíveis da rede Menor Preço e próximo ao GBarbosa.

Washington foi encontrado na localidade do Brongo, no bairro do IAPI, após ações de inteligência e denúncias anônimas levarem os policiais civis e militares até o local. Ele já foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável pela investigação do caso.

Washington foi localizado após denúncias anônimas na localidade do Brongo, no IAPI (Foto: Divulgação/SSP)

Os envolvidos no crime foram identificados pelo sistema de câmeras do Shopping da Gente. O coronel PM Xavier Filho, comandante de Policiamento Regional da Capital-Atlântico, já havia afirmado que seria fácil reconhecer os criminosos nas imagens das câmeras de segurança.

“As imagens das câmeras de segurança estão muito claras, os bandidos vão pagar por isso, não vão ficar impunes. O crime foi com as armas dos bandidos e os criminosos levaram a arma da vítima”, pontuou.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que a Operação da Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) estava em diligência para identificar e prender os responsáveis pela morte do policial.

O delegado Odair Carneiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que os autores do crime não sairiam impunes. “Foi realizada a perícia e o levantamento de local. Com certeza, vamos chegar aos autores”, disse.

Segundo o coronel, Tiago fazia parte da corporação há quatro anos. Nos dias de folga, ele ainda trabalhava na regional do Grupo Motor Home, cujo escritório funcionava no centro comercial, informou Lúcio Santana, amigo e colega do PM na empresa.

De acordo com o colega, Tiago consumava ir ao escritório da empresa de proteção veicular nos dias de folga. No Grupo Motor Home, ele fazia contratos e entrava em contato com os clientes. A filial da empresa em Salvador tinha cerca de quatro meses de funcionamento.

Ainda segundo Lúcio, o soldado assassinado tinha uma filha ainda criança. “Tiago era um cara bem sossegado, bem tranquilo. Ele era cristão. O cara era joia. Ele trabalhava para o regional do Grupo Motor Home. Tiago auxiliava o chefe da empresa”, disse.

Foto: Marina Hortélio/CORREIO

Roubo à joalheria

O coronel Xavier Filho afirmou que o policial teria sido acionado pelos lojistas ao perceberam uma movimentação estranha dos autores do crime no shopping.

"Quando ele (Tiago) foi abordar, ele foi pego de surpresa por dois bandidos que estavam na loja. Ele estava de folga e os familiares dele têm loja aqui no shopping. Ele foi acionado por ser policial e o ponto de apoio é sempre policial, independente de ele estar de folga ou não", disse Xavier Filho.

Ainda segundo o coronel, os quatro bandidos que saíram num Chevrolet Cruze Branco, de placa 7010. “Não sabemos se é clonado ou não", afirmou o comandante de Policiamento Regional da Capital-Atlântico.

A joalheria não chegou a ser assaltada. Logo após abordar um dos bandidos, um dos comparsas dos assaltantes atirou no policial.

No momento dos tiros, os funcionários do Shopping da Gente correram para se esconder dentro das lojas, contou uma lojista, que preferiu não se identificar.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro