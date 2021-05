Presos tentam fugir do Hospital de Custódia com 'corda' de lençóis

Parece até cena de filme, mas aconteceu no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), na Baixa do Fiscal, em Salvador. Três internos tentaram fugir da unidade pela janela, na noite de domingo (23), utilizando uma 'corda' feita com lençois amarrados.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), os homens desceram e tiveram acesso a um matagal, que fica no fundo do HCT e leva ao muro para a rua. No entanto, antes que conseguissem pular, os presos foram flagrados e detidos pelos policiais penais e funcionários do próprio HCT.

Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), está sendo realizado um levantamento para saber mais informações sobre os três internos. Eles permanecem custodiados na unidade de saúde e a direção da unidade já "tomou todas as medidas pertinentes e cabíveis ao fato".