Prestes a completar 93 anos, Divaldo Franco lança mais um livro

A próxima terça-feira (5) marca o aniversário de 93 anos do líder espírita Divaldo Franco. Baiano, nascido em Feira de Santana, o médium vai aproveitar a sua data querida para lançar o livro Vidas Vazias. Segundo Divaldo, o livro foi ditado por sua guia espiritual Joanna de Ângelis.

Toda a renda adquirida com a venda da obra será revertida para as Obras Sociais Mansão do Caminho em Salvador - assim como o humanista fez com a renda dos mais de 250 livros que lançou.

Segundo Divaldo Franco, o livro foi pensado tendo como base a era de progresso vivida pela humanidade. A obra traz 30 mensagens "ricados de estudos e reflexões cuidadosas, sugerindo métodos eficazes para os graves problemas dos hodiernos, a fim de que se possa vencer a inferioridade moral, assim como a espiritual, e conquistar a plenitude".

"Apesar de todo aturdimento e aberrações que enxameiam a Terra, planeta de provas e expiações, a vida humana tem os sublimes objetivos de amar e de encontrar o sentido existencial, que são razão vigorosa para viver", aponta Divaldo.

A pré-venda do livro Vidas Vazias já iniciou no site da Mansão do Caminho. Você pode comprar com antecedência clicando aqui. O livro custa R$50.