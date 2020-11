Preta Brasil valoriza a diversidade dos corpos femininos no AFD 2020

Criada em 2005 por Luana Bomfim, 37 anos, a Preta Brasil participa do Afro Fashion Day desde 2017 com a proposta de criar roupas que dão liberdade ao corpo feminino, “porque nossas curvas são nossa história, nosso movimento de vida”, diz a estilista.

A proposta da marca nasceu através de uma profunda experiência vivenciada pela sua idealizadora. “Após perder minha filha aos 8 meses de gestação, com o corpo modificado, custei a encontrar roupas que me agradavam e que cabiam em mim. Foi desse vazio que Preta renasceu”, afirma.

Luana Bomfim

Na visão de Luana Bonfim, a moda é um meio de autoafirmação, por isso é fundamental dialogar com todos os tipos de corpos. “A moda comunica muito! Através dela podemos dizer a forma como queremos ser vistos e respeitados! Pela moda, mostramos que nossos corpos são potentes da forma que eles são e que roupas elegantes também podem vestir esses corpos! Não precisamos nos esconder”, explica.

No contexto de afirmação cultural, Luana reconhece o papel fundamental do Afro Fashion Day para o cenário de moda não só soteropolitano como nacional. “Participar do Afro tem uma importância imensa, pois é um evento que reverência nosso povo, nossas raízes, faz com que possamos mostrar nosso trabalho na passarela mais negra do Brasil, fazendo com que jovens da periferia tenham a oportunidade de se lançar numa carreira, talvez antes não pensada, como modelos, até mesmo internacionais”, diz.

Na edição 2020 do AFD, a marca entra de corpo e alma na temática do dendê. Neste momento em que o fruto atravessa, a sua valorização cultural ganha ainda mais relevância. “O tema desse ano foi genial! Com a escassez do dendê, trazer esse fruto cheio de sabor e vibração por suas cores intensas foi muito inteligente! Desenvolvemos uma estampa no tom de vibração que o dendê traz pra mim”, comenta Luana. “Além do que, estamos “saindo” de uma pandemia que nos aprisiona há quase sete meses! Tudo que queremos agora são roupas lindas e cores que nos alegrem e estimulem”, completa.

Conheça a marca: @preta.brasil

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do Jornal CORREIO com o patrocínio do Hapvida e a parceria do Sebrae.



