Preta Gil vem à Bahia gravar clipes com Daniela Mercury e com o grupo Quabales

(Divulgação)

Preta Gil está se preparando para o verão

Preta Gil vem com duas grandes parcerias made in Bahia para o verão. A filha de Gilberto Gil desembarca em Salvador na próxima semana para gravar dois videoclipes com a assinatura de Chico Kertesz. O primeiro será com ninguém menos que Daniela Mercury, com quem dividirá a canção Balacubaco, de Marivaldo dos Santos, o baiano radicado em Nova Iorque que convidou Preta e Daniela para cantarem acompanhadas pela turma do seu projeto social percussivo, Quabales. Preta aproveitará a visita à capital para filmar outro video para a música Din Din Dom, com Aila Menezes, no Centro Histórico de Salvador.





Trabalho interrompido

Um show da banda de pagode Psirico - agendado no MAM pelo diretor do IPAC - foi a gota d´água que faltava para explodir a relação entre a diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM, Tereza Lino, e o diretor do IPAC, órgão responsável pela gestão de museus, João Carlos Oliveira. Após nove meses à frente do Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM-BA, a atual diretora entregou o cargo ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Em carta dirigida João Carlos Oliveira, Tereza Lino diz que não havia diálogo com o IPAC e que este estava abrindo espaço para produtos de entretenimento que nada tinham a ver com a filosofia do museu, sem sequer ser consultada. “Recebia as pautas goela abaixo, sem sequer ser consultada sobre a temática. Até show de pagode, que só fiquei sabendo quando os ingressos já estavam sendo vendidos em sites de vendas. Enquanto nós fazíamos a pauta, que está fechada até 2020, com todo critério, o IPAC agendava eventos que só ficávamos sabendo redes sociais”, disse Tereza.

(Foto:Paulo Sousa/Divulgação)

Tereza Costa Lino integrava quadro da Secult

Queda de braço

A relação do MAM com o IPAC nunca foi fácil. Tereza Lino não foi a primeira diretora a se desentender com João Carlos Oliveira. Antes dela, Zivé Giúdice, teve uma queda de braço com o diretor do IPAC que resultou em duas exonerações do então gestor do museu. O motivo: o mesmo. Ou seja, ingerência do IPAC no MAM sem qualquer diálogo com o gestor. Após a primeira, Giúdice foi reconduzido ao cargo, já na segunda, foi substituído por Tereza Lino que não resistiu a interferência do órgão. Quando voltou pela segunda vez ao MAM, Zivé, juntamente com um grupo de artistas, solicitou ao governador Rui Costa que os museus voltassem ao comando da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Rui informou aos artistas que já havia autorizado a mudança. Mas isso não aconteceu até hoje. Procurado, o diretor do IPAC disse que estava reunindo informações para enviar, mas não o fez até o fechamento desta edição.

Outra vez na Bahia

Vivendo na Bahia desde que se mudou para cá para dirigir o espetáculo musical Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, o diretor João Falcão, escolheu a capital baiana para a estreia nacional do seu novo espetáculo, Que Deus Sou Eu. A montagem, que tem texto de Falcão, estreia no dia 11 de janeiro e segue até 1º de fevereiro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A montagem, que tem no elenco os atores Daniel Farias e Leandro Villa (do elenco de Sonhos de Noite de Verão na Bahia) fala sobre o encontro entre os amigos Arjuna e Krishna, interpretados pelos dois atores baianos.

(Foto:Flora Negri/Divulgação)

João Falcão monta segundo espetáculo na Bahia

Festival no passeio

O Passeio Público, no Campo Grande, vai sediar o Festival do Turismo Cultural da Baía de Todos-os-Santos, entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, das 11h às 19h. O evento vai divulgar os atrativos dos 18 municípios da zona turística, dentre eles Salvador, Cachoeira e Itaparica, além de oferecer oportunidades de negócio.



Olhares sensíveis

Os fotógrafos Cláudio Colavolpe e Giácomo Mancini se uniram em uma exposição fotográfica em homenagem ao Mês da Consciência Negra. A mostra, que reúne 13 imagens dos dois artistas, produzidas em momentos diferentes, traz os olhares de cada fotógrafo. O resultado pode ser conferido até dia 30, no piso L3 do Salvador Shopping.

Scream no Fasano

O Hotel Fasano, na Rua Chile, entra na rota do Scream - Salvador Creativity and Media Festival, maior festival de criatividade e mídia do Nordeste que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro no Centro Histórico da capital baiana. O evento acontece também, simultaneamente, no Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha e Fera Palace Hotel.



Noite ilustrada

Tereza Carvalho dividiu a função de anfitriã com os mineiros Nilson Gouvêa e Ana Laura Garcia, na noite da última quarta-feira (20), no restaurante Amado, durante o lançamento do aplicativo Duo Gourmet. O produto chega à capital baiana com a oferta de mais de 20 restaurantes conceituados, oferecendo aos assinantes benefícios e aos estabelecimentos, a melhoria do fluxo e atração de novos clientes, além de geração de mais receita.

(Foto:Gabriel Alencar/Divulgação)

Ana, Nilson, Guto Lago e Tereza Carvalho

Família fashion

Alessandra e Consuelo, filhas do ícone fashion brasileiro, Constanza Pascolato, lançam, no próximo dia 28, às 19h, na Casa Cor Bahia, o livro O Fio da Trama, pela editora Tordesilhas. A obra reúne em mais de 500 páginas a trajetória de força e conquistas vivida por sua mãe e sua avó Gabriela, que fundaram uma das mais conhecidas tecelagens do país, a Santaconstância.

(Divulgação)

Constanza entre as filhas Alessandra e Consuelo Pascolato

Letras com sabor

A empresária Rosa Brandão, proprietária do Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, vai receber a Livraria Gastronômica, que ficará aberto ao público nos dias 29 e 30 de novembro. Com curadoria do jornalista gastronômico, editor e atual coordenador do Observatório da Gastronomia de São Paulo, André Boccato, a exposição reunirá mais de 80 títulos que estarão à venda com preços especiais. O Hotel também sediará o evento Poesias e Drinks, às 18 horas, do dia 30, com música ao vivo, bate-papo sobre poesias de gastronomia, e a aula show A Arte dos Drinks, ministrada pelo maitre e barman do hotel, Adeilson Lisboa.