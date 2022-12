Prévia da inflação oficial na RMS fica em 0,36% em dezembro, indica IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) a Região Metropolitana de Salvador ficou em 0,36% em dezembro, abaixo do que foi registrado em novembro (0,60%) e também em dezembro do ano passado (1,13%). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE.

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, com os preços coletados entre 15 de novembro e 13 de dezembro.

A prévia da inflação é a menor para um mês de dezembro na RMS desde 2018, quando ficou em -0,15%.

Com o resultado de dezembro, o IPCA-15 da RMS fechou o ano em 6,83%, acima do indicador nacional (5,90%). Além disso, foi a segunda prévia da inflação anual mais elevada entre as áreas pesquisadas, atrás somente da Região Metropolitana do Rio (6,92%).

Considerando todo o país, o IPCA-15 ficou em 0,52% no mês de dezembro. Os valores mais altos foram registrados em Goiânia (0,89%), Brasília (0,80%) e na Grande Curitiba (0,67%).

Alimentos e vestuário tiveram maiores altas

Segundo o IBGE, a RMS teve aumento nos preços médios de seis dos nove grupos de serviços que formam o índice.

Os grupos alimentação e bebidas (1,26%) e vestuário (1,11%) tiveram as maiores altas e foram, respectivamente, os que mais puxaram a prévia da inflação do mês para cima.

No grupo de alimentos, a acelerçaão foi puxada pelo aumento da cebola (26,37%), maior aumento entre todos produtos registrados, carnes (2,03%) e tomate (16,48%).

No vestuário, a pressão inflacionária foi gerada pelas roupas (1,37%), tanto femininas (1,84%) quanto masculinas (1,65%).