Previsões do futebol para 2020

Todo início de temporada reserva grandes expectativas para os torcedores. Porque, por mais que as notícias não sejam exatamente as melhores para sua equipe, sempre fica aquela sensação de que “esse ano vai”. Tentar diminuir as ilusões do torcedor é tarefa um tanto açougueira, já que a cada limada, morre um pouco da alma romântica do futebol, transformando tudo em estatística e probabilidades.

Mas, por mais que a imprevisibilidade seja um dos maiores atrativos do esporte bretão, consultei os oráculos e trago em primeira mão diversas previsões para este ano que já começou. Papel e caneta na mão, anote tudo, alimente a polêmica vazia que todo mundo adora e depois venha me cobrar:

Uma equipe considerada grande vai perder algum jogo para um time do interior no estadual e a corneta vai comer solta.

Ainda sobre estaduais, muitos dirão que não tem importância, outros tantos dirão do vencedor que o título era não mais que a obrigação, analistas vão esmiuçar os porquês alertando como o campeonato pode enganar você.

Um dirigente (ou mais) vai especular uma grande contratação em meio a alguma crise para desviar atenção. Vou além. Jogadores serão vendidos na janela de transferência no meio do ano. Dirigentes vão reclamar que não tem como segurar e que as possíveis reposições estão caras demais e têm que cuidar das finanças do clube. Para depois pagar salário faraônico para um ex-craque repatriado que tenha identificação com a torcida.

Um jogador "local" será convocado para a Seleção e vão falar que isso prejudica o clube. Outro não será convocado, e dirão que ele é injustiçado.

Certo dirigente vai atacar a própria torcida e a imprensa enquanto pede união, além de contrariar as regras de comunicação do clube que ficaram de ser escritas justamente para evitar esse tipo de coisa.

Muitos técnicos prestigiados serão demitidos. Aliás, prevejo matérias com “X técnicos foram demitidos em N rodadas do Brasileirão”.

Infelizmente, em algum momento, vai ter briga de torcida, seja no estádio, seja no entorno, seja numa manhã de sábado correndo pelo parque. E vai rapidinho aparecer aquele oficial da segurança pública pregando a torcida única.

Discussões sobre disparidades orçamentárias serão constantes, mas ação efetiva para equalizar um mínimo que seja, nada.

A lei do ex ditará a pauta de mesas redondas. O fato de o jogador ter passado por 34 times nos últimos seis meses será ignorado.

Vai ter aperto de mente de uma torcida na outra. O tempo todo. Sem descanso. Gramados? Salvo exceções, ruins. Calendário? Muito ruim. Arbitragens? Vixe...

Oi? Você quer algo mais concreto? Tipo saber quem vai ser campeão baiano ou da Copa do Nordeste?

Ok, ok. Paro de obviedades, então. Se plante. Vou largar a real, sem medo de represália. Não tenho problemas com ataques de lado ou de outro, armados de clubismo surreal. Portanto, afirmo categoricamente: o campeão baiano e o campeão da Copa do Nordeste será um time que disputa esses campeonatos. Provavelmente será algum entre os favoritos, mas uma zebra talvez venha. Ou não. E tenho dito.