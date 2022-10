PRF apreende 450 mil maços de cigarro contrabandeados em Brumado

Um caminhão baú carregado com centenas de caixas de cigarros de origem clandestina foi apreendido na noite de sábado (1º), no KM 359 da BR 030, trecho que fica no município de Brumado. Ao todo, foram apreendidos cerca de 450 mil maços de cigarros paraguaios, uma mercadoria avaliada em R$ 1,5 milhão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam a fiscalização, quando deram ordem de parada ao caminhão M.BENZ/LS 1723 com placas de Alagoas. Ao ter os documentos solicitados, o motorista apresentou a equipe uma nota fiscal de calçados (tênis), porém os policiais notaram que ele apresentava um certo nervosismo e informações desencontradas. Ao vistoriar o compartimento de carga, os policiais encontraram os maços de cigarro.

O motorista de 30 anos confessou que a carga foi embarcada em São Paulo e tinha como destino o estado de Pernambuco. De acordo com a PRF, ele também contou que receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil local. A pena base para o crime de contrabando e descaminho varia de 2 a 5 anos de reclusão.

Em 2022 a PRF na Bahia retirou de circulação mais de 34 milhões de unidades de cigarros contrabandeados nas rodovias federais que cortam o estado.