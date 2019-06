PRF apreende drogas e arma na BR-116; suspeito diz que receberia R$ 400 pelo transporte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada deste sábado (22), cerca de 25 quilos de uma substância com características semelhantes à cocaína, além de dois quilos de maconha e uma pistola calibre 9mm, na BR-116, na região de Milagres, no Centro-Sul do estado.

O material estava escondido em um compartimento no porta-malas de um Chevrolet Spin com placa de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O flagrante aconteceu durante uma operação de fiscalização da PRF para a Copa América 2019, no KM-546 da rodovia.

(Divulgação: PRF/Divulgação)

Durante a operação, os agentes deram ordem de parada ao veículo, seguida dos procedimentos de abordagem e fiscalização. No entanto, quando o motorista – um homem de 56 anos que não teve a identidade divulgada – passou pela entrevista, os policiais perceberam que ele estava nervoso e entrava em contradição.

Logo em seguida, a PRF fez a vistoria no carro e encontrou as drogas e a arma escondidas. Quando foi questionado sobre a situação, o condutor afirmou que teria sido abordado em um posto de gasolina em Guanambi, também no Centro-Sul, para levar o veículo até o trecho da BR-324 em Salvador. Pelo transporte, ele alegou que receberia R$ 400.

O motorista foi preso em flagrante delito e encaminhado, assim como os materiais apreendidos, para a Delegacia local e apresentado à autoridade policial. Ele deve responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.