PRF informa que não há mais bloqueios em rodovias federais

O boletim mais recente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 15h28, informa que há quatro interdições (isto é, quando o fluxo está parcialmente interrompido) e que não há mais bloqueios em rodovias federais do País, por manifestantes contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.



Segundo o informe da PRF no Twitter, as interdições ocorrem em Campos de Júlio e Comodoro, ambas em Mato Grosso, em Altamira (PA) e em Itaguaí (RJ). A PRF informa, ainda, que a corporação desfez 999 manifestações.



A PRF anunciou operação para liberar estradas na madrugada de terça-feira, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os protestos, que incluem pedido por intervenção militar, ocorrem desde o último domingo, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.