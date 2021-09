Primavera: 7 vinhos com aromas florais

(foto/Paula Theotonio)

A chegada da primavera é um bom incentivo para exercitar o olfato na degustação de vinhos. Afinal, fica mais fácil encontrar as flores e brincar de identificar aromas de jasmim, rosas, lavanda, violeta e gerânio, por exemplo.

Vale explicar que esses aromas não são inseridos nos vinhos. Eles vêm das variedades de uvas (principalmente cascas) e se “revelam” na fermentação.

Química e nerdmente falando, são terpenos — compostos voláteis formados por hidrogênio e carbono, que também exalam notas cítricas e picantes.

Eles se mostram ainda mais quando giramos a taça e se transformam, mais uma vez, no paladar.

Uvas com aromas florais

Nem todas as uvas têm aromas que remetem a flores. Confira, abaixo, uma lista das notas aromáticas encontradas em algumas variedades.

BRANCAS:

Família Moscato: Flor de laranjeira, jasmim, rosa, lavanda e gerânio

Riesling: Jasmim

Gewüztraminer: Gerânio, rosa

Torrontés: Jasmim, rosa e gerânio

Chenin Blanc: Camomila e jasmim

Viognier: Rosas e madressilva

Pinot Grigio: Madressilva e flor de laranjeira

TINTAS:

Malbec: Violeta

Petit Verdot: Lilás, lavanda, violeta e gerânio

Touriga Nacional: Violeta, lavanda

Gamay: Violeta e peônia

Vinhos com aromas florais

Miolo Single Vineyard Alvarinho 2021 (R$ 82,90) — Bastante aromático, fresco e vibrante, esse Alvarinho brasileiro da Campanha Meridional (RS) vai te transportar para um jardim repleto de flores brancas. Tem, ainda, notas de pêssego e um bom final. Para provar com frituras.

Casa Valduga Terroir Gewurztraminer (R$ 87,90) — As primeiras notas desse belíssimo branco da Serra do Sudeste (RS) são de lichia, pêra e jasmim. Possui acidez média, é macio e leve. Escolha este para acompanhar pokes com peixe fresco e sushi.

Anko Torrontés 2019 (R$ 119) — A exuberância em formato de vinho. De Salta (Argentina), esse branco traz aromas de melão, flores brancas e um certo toque salino, que adicionam ainda mais complexidade ao paladar. Acompanhe-o com uma massa ou risoto aos frutos do mar, além de frituras.

Braccobosca Ombú (R$ 129) — Este branco uruguaio é mais um que vai te ganhar pelos aromas florais, frescor, além do toque de pêra e maçã verde. Se encontrar por aí, não perca tempo! Harmonize com saladas agridoces com frutos do mar.

Gen del Alma Jijiji Malbec Pinot Noir (R$ 149) — Daqueles vinhos impossíveis de não se apaixonar. Super aromático, traz notas intensas de frutas vermelhas, violetas, um toque de bala e umas nuances minerais interessantíssimas. Saudades. Para provar com uma tábua de charcutaria e queijos semi duros.

Adega de Pegões Moscatel de Setúbal (R$ 149) — Se você ainda não provou um Moscatel de Setúbal, dê-se esse presente. Este, especificamente, tem aromas de flor de laranjeira, mel, casca de laranja e um toque torrado. Para saborear com sobremesas, queijos azuis ou deixá-lo brilhar sozinho.

Pedra Cancela Touriga Nacional Tinto 2014 (R$ 649) — Esse vinho é um evento. De um rubi profundo, tem notas elegantes de frutas negras maduras, como ameixa; lavanda, violeta e ervas, tudo bem integrado com carvalho. Para uma noite especial, com carnes vermelhas.

Beba ainda:

Crus de Beaujolais, Rosés de Provence, Chianti, Barolo, Barbaresco e Cortese (Gavi DOG).