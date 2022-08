Primeira Lavagem da Igreja de Santo Antonio, em Lisboa

Magary Lord de malas prontas para Portugal (Foto: Divulgação)





Magary Lord será a atração da primeira Lavagem da Igreja de Santo Antonio, que será realizada no dia 10 de setembro, em Lisboa. O evento, organizado por Márcia Damasceno, Carol Deguti e Rose Santo Amaro, terá início às 11h, com uma concentração no Terreiro do Trigo, na capital portuguesa, com direito a cortejo de baianas, capoeira e outras manifestações artísticas. Todos seguirão direto para a Igreja de Santo Antonio, onde a festa terá seu maior momento. Mais um espaço conquistado pelos baianos, que já realizam lavagens em Paris, New York, Montreux, Nice e outras cidades europeias. Quando voltar ao Brasil, ele inicia nova temporada, com o grupo Mudei de Nome. Em conversa com a coluna, Magary disse estar ansioso para fazer a Lavagem e promete um repertório bem dançante. Como ele sabe fazer muito bem.





Livro fala sobre álbuns principais da Tropicália

Capa do Livro "O Produtor da Tropicália" (Foto: reprodução)

Com prefácio de Gilberto Gil, o livro O Produtor da Tropicália faz um raio x do movimento, sob a ótica de Manoel Barenbein, um dos principais produtores da música brasileira, que dirigiu todos os discos da Tropicália. Escrito pelo jornalista e pesquisador musical Renato Vieira, o livro é baseado no podcast de mesmo nome, que foi ao ar pela série Discoteca Básica Apresenta (do podcast Discoteca Básica). O trabalho traz entrevistas de Barenbein a Vieira, falando sobre a concepção desses trabalhos históricos e a convivência com Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa, João Gilberto, Jorge Ben, Mutantes e Maria Bethânia. O livro traz entrevistas inéditas sobre os trabalhos que Barenbein fez com Erasmo Carlos, Nara Leão, Rogério Duprat, Ronnie Von, Claudette Soares e Jair Rodrigues. Editado pela Garota FM Books, trabalho está em campanha de financiamento no Catarse (www.catarse.me/tropicalia), até setembro.

O Vital está de volta

Mais uma famosa micareta está de volta. É o Vital, tradicional festa capixaba, que voltará a ser realizada de 16 e 18 de setembro. Ao longo de 12 anos, o evento reuniu os principais nomes da axé, que desfilaram no corredor da folia da Ilha, que aconteceu na Avenida Dante Michelini, na orla de Vitória. Totalmente reformulado, o Vital 2022, dos empresários Lilian e Giulia Moussallem, Pablo Pacheco e Rominho Dias, acontecerá no Sambão do Povo e o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes e arquibancadas que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital. Na sexta, acontece a festa dos camarotes e o arrastão do Léo Santana e Timbalada, abrindo o corredor da folia. No sábado, um bloco único com as atrações: Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba, além dos camarotes.

Claudia Leitte (Foto: Divulgação)









Pagod´art em dose dupla

A banda Pagod’art, liderada pelo cantor Flavinho, tem dois eventos programados para o fim de semana. No sábado, comandará o bloco Na Swingueira, na Lavagem do Caic, em Lauro de Freitas (BA). Já No domingo, a apresentação será na cidade de Cícero Dantas (BA), quando o grupo comanda a Festa do Bom Conselho, também conhecida como a Festa de Agosto.

TUM-TUM-TUM*

1 Ainda em clima junino será realizado no dia 26 de agosto, a partir das 21h, o Forrozin na Varanda. O evento acontece no clube AABB Salvador, e terá como atrações o forrozeiro Marquinhos Café e do Trio Anarriê. Os ingressos para a festa já estão à venda na secretaria do clube. Quem for associado da AABB, irá desembolsar R$ 30, no ingresso individual. Já para quem não é associado o acesso, neste primeiro lote, está custando R$ 40.

2 O cantor Durval Lelys é atração confirmada para a 10ª edição do O Melhor Feijão do Mundo, evento que acontece no dia 27 de agosto na Arena Miraflores em Vitória da Conquista (BA). O cantor Luiz Caldas e o grupo Samba Mais também estão na programação desse ano. Vale lembrar que O Melhor Feijão do Mundo teve sua primeira edição realizada no dia 20 de agosto de 2011.

3 O Festival de Música da Praia do Forte - Edição Sustentabilidade acontece de 15 a 17 de setembro, no Castelo Garcia D’Ávila. A programação conta com Nando Reis, Jovem Dex e Alee (nomes do trap nacional), com as Bandas Negra Cor, DH8 e Mil Milhas, com a cantora e trombonista argentina PALI, com sua banda Pali Fem, Marcos Clemente & Tributo a Raul Seixas, Marcelo Santos, Pedro Chamusca e DJ Deco, entre outros.