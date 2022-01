Primeira quinzena de 2022 tem redução de 28,7% nas mortes violentas

Nos primeiros 15 dias de 2022 a Bahia registrou redução de 28,7% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), categoria que engloba homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que nas duas semanas, menos 74 mortes foram contabilizadas, saindo de 258 casos no ano anterior, para 184 em 2022.

A maior redução aconteceu nos municípios do interior baiano, região onde houve a diminuição de 32,7% (de 168 para 113). Em Salvador, as mortes violentas caíram de 57 em 2021, para 41 este ano. Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a queda foi de 33 para 30 casos, menos 9,1%.

O secretário da Segurança Pública, Ricardo César Mandarino, destacou a importância do empenho das equipes policiais, dos investimentos e das iniciativas de prevenção ao crime.

“Esse é o resultado de uma série de ações que vão desde o aumento do policiamento nas ruas, ao trabalho silencioso de investigação. Também estamos com forte atuação, em parceria com a Seap, nas revistas dos presídios e para impedir a entrada de celulares nesses locais. A iniciativa ajuda a evitar a comunicação entre os detentos e criminosos que ainda não foram capturados, o que reflete diretamente na redução do número de mortes”, explicou o titular da pasta.

Ainda segundo ele, o início de 2022 mantém a tendência do último trimestre de 2021, quando foram registradas reduções sucessivas, a partir do mês de outubro.