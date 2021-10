Primeiras famílias do Mané Dendê recebem imóveis novos em Salvador

As primeiras 120 famílias retiradas das margens do Rio Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, receberam os imóveis novos no Residencial Novo Mané Dendê, em Ilha Amarela, nesta segunda-feira (25).

O empreendimento foi contratado através do antigo programa federal Minha Casa, Minha Vida. Os beneficiários foram aprovados pela Caixa Econômica Federal, dentro da ação de reassentamento do programa Novo Mané Dendê.

"Esses moradores habitavam o entorno do antigo canal Mané Dendê, que virou um esgoto, e com tratamento sanitário vai ser tratado. As pessoas moravam em condições sub humanas. Agora elas vão viver com dignidade", disse o prefeito Bruno Reis, durante a entrega dos imóveis..

Apenas uma parte dos moradores foram contemplados nessa etapa. "Algumas pessoas tiveram a opção de vir pra cá, outras estão recebendo aluguel social. As pessoas que vieram pra cá já recebem a moraria de imediato", explicou o prefeito.

Outros empreendimentos estão sendo licitados para abrigar as 1,5 mil famílias que vão deixar o local. O prefeito Bruno Reis explicou que os moradores têm três opções: aceitar o imóvel novo, ficar com a indenização em dinheiro ou aguardar pelos novos residenciais que serão construídos.

Cada apartamento possui 47 m², dois quartos, sala, banheiro e cozinha/área de serviço - alguns desses imóveis são adaptados para pessoas com deficiência. No total, o Residencial possui 260 unidades - as 140 restantes estão em análise pela Caixa.