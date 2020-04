Primeiro caso do recôncavo de covid-19 é confirmado em Cachoeira

A Secretaria de Saúde de Cachoeira, no recôncavo baiano, informou no Boletim Epidemiológico deste sábado (4) que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na cidade.

De acordo com o órgão, o paciente está sob cuidados hospitalares e recebe assistência do Município e da Secretaria de Saúde da Bahia, conforme o protocolo do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Cachoeira reforçou o o pedido à população cachoeirana que permaneça em isolamento domiciliar e social e anunciou medidas protetivas. "Se não for em casos de extrema necessidade, continue no seu lar. Atenção redobrada e principalmente aos idosos e crianças. Mais 4 casos são monitorados, no município. Se apresentar sintomas de Coronavírus, e reside em Cachoeira, ligue: (75) 99894-8047", diz comunicado.

A morte, no entanto, ainda não foi computada pelo boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que nesta tarde somou 336 infectados pelo novo vírus na Bahia. Os números atualizados até às 17h, representam 5,17% do total das notificações. Destes, 1.913 casos foram descartados. O último boletim ainda registrava sete óbitos, sendo cinco em Salvador, um em Utinga e outro em Itapetinga.

Os dados contabilizam todos os registros desde o mês de janeiro. Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas da doença e 33 encontram-se internadas, sendo 18 em UTI. Dentre os casos confirmados, 50,89% dos pacientes são do sexo masculino.

Os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus nos municípios de Cachoeira e Jacobina ainda não foram inseridos nas estatísticas oficiais da Secretaria de Saúde do estado da Bahia (Sesab).

No caso de Jacobina, a paciente é uma mulher entre 20 a 40 anos de idade, que teria chegado ao município, segundo informativo da prefeitura do município. A paciente está respondendo bem ao tratamento e encontra-se em quarentena de 14 dias em sua residência.

Alagoinhas

Em Alagoinhas, a prefeitura confirmou, na manhã deste domingo (5), o quinto caso do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo Núcleo Regional de Saúde da Macrorregião Nordeste NRS- Nordeste, antiga DIRES. O paciente é do sexo masculino, tem 54 anos e está em isolamento domiciliar no município, onde reside. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), o quadro clínico do paciente é estável e todos os casos possuem vínculo epidemiológico.

Com o diagnóstico positivo, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, o município registra cinco casos confirmados da covid-19, 32 suspeitos e 86 pessoas seguem em monitoramento pelas equipes da Vigilância Epidemiológica. No total, 26 casos foram descartados, e a cidade não registra nenhum óbito pela doença.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas reforça as medidas preventivas e reitera a importância do isolamento durante este período. A Vigilância Epidemiológica comunicou ainda que segue realizando a investigação e o mapeamento dos casos de acordo com determinações e protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Homem de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Homem de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Homem de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Homem de 80 anos (Utinga)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

Cura

O mais recente caso de recuperação de um paciente com a Covid-19, divulgado pelo Hospital da Bahia também neste sábado, é mais um dado que deverá entrar no próximo balanço da Sesab. Neste sábado (04), a unidade deu alta a uma mulher de 57 anos que estava internada desde o dia 17 de março, após contrair o novo vírus. De acordo com o comunicado, ela era esposa do primeiro paciente que obteve alta no dia 26 de março, que também atestou positivo para a doença.

Mais dados

A capital baiana concentraa 72,24% dos casos de coronavírus no estado, com 215 ocorrências. Em seguida vem Feira de Santana, com 21 ocorrências, e Lauro de Freitas, com 11 registros. Porto Seguro e Ilhéus estão empatadas com 10 casos confirmados no período.

A média de idade dos pacientes é de 46,25 anos, variando de 6 meses a 95 anos. A faixa etária mais acometida é a de 30 a 39 anos, representando 25,30% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (4,18/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos, como aponta análise feita pela Sesab.