Primeiro dia de teste para covid-19 em Brotas tem quase metade dos resultados positivos

O índice de resultados positivos no primeiro dia de testagem em Brotas foi muito alto: 42,7%. A ação de testagem rápida recebeu 199 pessoas e 85 delas receberam o diagnóstico de covid-19.

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a pasta, Brotas é o segundo bairro a receber a ação, que também foi realizada nesta terça no Largo da Baixa do Bonfim. No local, foram feitos testes em 200 pessoas, com 87 infectadas pelo coronavírus (taxa de 43,5%).

A prefeitura tem realizado 200 testes de Covid-19 todos os dias nos pontos itinerantes. Os atendimentos são feitos das 8h às 13h, por ordem de chegada.

Os resultados dos testes rápidos saem em torno de 15 a 20 minutos e são encaminhados para a Central de Operações Especiais (COE) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).